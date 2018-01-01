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    Події в Україні

    В окупованому Донецьку сталася пожежа, є загиблі

    Загорілася адміністративна будівля
    В окупованому бойовиками Донецьку сталася пожежа в адміністративній будівлі, в результаті двоє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляють видання сепаратистів. Як повідомляється, інцидент стався 11 лютого в 11:30. «Вулиця Маршала Жукова, адміністративна будівля - загибель людей внаслідок пожежі в будівлі нежитлового
    • Сьогодні, 10:05
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    Загорілася адміністративна будівля

    В окупованому бойовиками Донецьку сталася пожежа в адміністративній будівлі, в результаті двоє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляють видання сепаратистів.

    Як повідомляється, інцидент стався 11 лютого в 11:30.

    «Вулиця Маршала Жукова, адміністративна будівля - загибель людей внаслідок пожежі в будівлі нежитлового призначення. В результаті пожежі загинуло 2 людини, постраждало 6 людей. Причина пожежі встановлюється», - йдеться в повідомленні.

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