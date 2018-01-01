В окупованому Донецьку сталася пожежа, є загиблі

Загорілася адміністративна будівля

В окупованому бойовиками Донецьку сталася пожежа в адміністративній будівлі, в результаті двоє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляють видання сепаратистів. Як повідомляється, інцидент стався 11 лютого в 11:30. «Вулиця Маршала Жукова, адміністративна будівля - загибель людей внаслідок пожежі в будівлі нежитлового