В окупованому Донецьку сталася пожежа, є загиблі
- Сьогодні, 10:05
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Загорілася адміністративна будівля
В окупованому бойовиками Донецьку сталася пожежа в адміністративній будівлі, в результаті двоє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляють видання сепаратистів.
Як повідомляється, інцидент стався 11 лютого в 11:30.
«Вулиця Маршала Жукова, адміністративна будівля - загибель людей внаслідок пожежі в будівлі нежитлового призначення. В результаті пожежі загинуло 2 людини, постраждало 6 людей. Причина пожежі встановлюється», - йдеться в повідомленні.