Резніков назвав дату, коли стануть зрозумілі наміри РФ

Міністр оборони вважає розмови про те, що «війна може початися завтра-післязавтра» недоречними

Україна уважно стежитиме за засіданням Держдуми у середу

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив дату, від якої залежатиме подальша ситуація на російсько-українському кордоні. Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

Він назвав розмови про те, що «війна може початися завтра-післязавтра» недоречними, зазначивши, що ризики все ще існують, а загроза вторгнення не минула.

Резніков зазначив, що Україна стежитиме за засіданням Державної Думи РФ у середу, 22 лютого – там, найімовірніше, вирішуватиметься питання про визнання ОРДЛО «незалежними республіками». Як зазначає міністр оборони, якщо в Кремлі наважаться на це, то далі буде вихід Росії з Мінських угод.

Крім того, Резніков назвав малоймовірним напад на Україну з іншого боку – з території невизнаного Придністров'я. Ця частина землі вздовж Дністра, яка на міжнародній арені вважається частиною Республіки Молдова, з початку 1990-х років контролюється так званою «Придністровською Молдавською республікою». У 1992 році тут були бойові дії за участю російської 14-ої армії –заразі її наступником є Оперативна група російських військ.

Також у селі Колбасна Рибницького району розташований склад боєприпасів – його контролюють російські військові, але він знаходиться майже за 2 км від кордону з Україною.

Коментуючи нещодавні навчання росіян на території так званої республіки, Резніков зазначив, що напад на Україну з території Придністров'я не є серйозним сценарієм.

«Молдова давно чекає на можливість відновити свою територіальну цілісність. Навчання, що проходять контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров'ї – це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни», – заявив Резніков.

Також за словами Резнікова, українська розвідка наразі не спостерігає формування ударних угруповань Збройних сил Російської Федерації вздовж кордонів з Україною.

Тим часом ЗМІ поширили інформацію, що російське командування отримало наказ про напад на Україну – CBS News. За непідтвердженими даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу.

Як відомо, бойовики самі обстрілюють Луганськ. Оприлюднене відео провокацій.

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