Продовження навчань РФ і Білорусі – свідчення підготовки до вторгнення – НАТО

Замість обіцяного відведення, Росія просуває дедалі більше військ та дедалі ближче

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю американському каналу прокоментував рішення Кремля продовжити навчання «Союзна рішучість-2022». Про це інформує CBS news.

Це спільні російсько-білоруські військові навчання, які мали закінчитися 20 лютого. Але раптово Володимир Путін вирішив не виводити свої війська з Білорусі, хоча обіцяв Заходу інше.

Продовження військових навчань Росії та Білорусі після раніше заявленої граничної дати 20 лютого свідчить на користь версії про підготовку вторгнення Росії в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Минулого тижня Росія пообіцяла, що відведе війська. Натомість Росія просуває дедалі більше військ та дедалі ближче до кордону з Україною», – зазначив він.

Та додав: «Навчання, які, за їхніми словами, мали закінчитися сьогодні (20 лютого – ред.), тепер продовжуватимуться. Все це вписується у картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну».

Як відомо, президенти Білорусі та РФ продовжать «перевірку» сил реагування Союзної держави. Спільні військові навчання Росії та Білорусі мали завершитися 20 лютого. Проте Олександр Лукашенко та Володимир Путін вирішили продовжити їх через «загрозу на кордонах».

Напередодні Столтенберг заявив,що ознаки вказують, що Росія планує повномасштабний напад на Україну.

Нагадаємо, НАТО повідомляє, що бачить найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення «холодної війни».

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