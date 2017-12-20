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    Події в Україні

    В окупованому Криму за добу на пожежах загинули двоє

    За добу в окупованому Криму сталося п’ять пожеж
    Упродовж минулої доби, 6 січня, на території окупованого Криму співробітники російської протипожежної служби Криму ліквідували п'ять пожеж і два загоряння. В результаті пожеж двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба російського МНС по Криму. За інформацією відомства, в Сімферополі, на вулиці Буджак, сталося загоряння в двоповерховому
    • Сьогодні, 13:58
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    За добу в окупованому Криму сталося п’ять пожеж

    Упродовж минулої доби, 6 січня, на території окупованого Криму співробітники російської протипожежної служби Криму ліквідували п'ять пожеж і два загоряння. В результаті пожеж двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба російського МНС по Криму.

    За інформацією відомства, в Сімферополі, на вулиці Буджак, сталося загоряння в двоповерховому приватному житловому будинку. На місці пожежі було виявлено чоловіка, який отримав травми несумісні з життям. Пожежу вдалося ліквідувати і не допустити її поширення на сусідні споруди.

    «Ще одна пожежа в приватному житловому будинку стався в Білогірському районі в селі Пролом. На жаль, під час пожежі отримав травми, не сумісні з життям, чоловік 1960 року народження», - відзначили в прес-службі.

    За минулий рік кримські рятувальники повідомили про ліквідацію понад 900 пожеж, в результаті яких були врятовані близько 150 чоловік. Також вони зареєстрували 9 надзвичайних ситуацій.

    Джерело: Радіо Свобода

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