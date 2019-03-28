У Сімферополі пройшов флешмоб на підтримку затриманих кримських татар



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На акцію прийшли діти і дружини затриманих кримськотатарських активістів

У четвер суд розгляне клопотання слідства про запобіжний захід решті фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

У Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.

Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».

Діти і дружини кримськотатарських активістів тримали у руках аркуші паперу з написами «Ми – кримська солідарність» і «Поверніть 166 дітям їхніх батьків».

У четвер суд розгляне клопотання слідства про запобіжний захід решті фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Засідання проходять у закритому режимі.

27 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував дев'ятьох кримськотатарських активістів, затриманих раніше вранці.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії