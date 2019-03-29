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    Британія закликає Росію припинити репресії кримських татар

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    27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки у будинках кримських татар, після яких були затримання активістів &laquo;Кримської солідарності&raquo; - Британія закликає Росію припинити репресії кримських татар
    27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки у будинках кримських татар, після яких були затримання активістів «Кримської солідарності»

    Лондон заявляє, що Москва має негайно звільнити затриманих кримських татар

    Британія стурбована незаконними обшуками і арештами кримських татар російською окупаційною владою у Криму і вимагає від РФ негайно звільнити заарештованих.

    Про це повідомляється на сторінці Британського посольства в Україні в Twitter.

    «Тривожно бачити незаконні обшуки і арешти кримських татар російською владою. Ми закликаємо Росію покласти край порушенням прав людини і переслідування тих, хто виступає проти незаконної анексії Криму, і негайно звільнити затриманих кримських татар», - йдеться у повідомленні.

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    В ЄС, ООН, США і Туреччині засудили обшуки і затримання, закликавши РФ звільнити всіх незаконно затриманих громадян.

    Як відомо, суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів.

    У Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.

    Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. 

    За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

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