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    Туреччина засудила обшуки в окупованому Криму

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    <span>Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв&rsquo;язків EkoAvrasya Хікметом Ереном&nbsp;</span> - Туреччина засудила обшуки в окупованому Криму
    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікметом Ереном 
    Фото: Укрінформ

    Анкара, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та засуджує окупацію Криму

    Голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікмет Ерен на зустрічі з послом України в Туречинні Адрієм Сибігою заявив, що засуджує обшуки кримських татар в анексованому Криму та підтримує територіальну цілісність України.

    «Ми хотіли б наголосити на тому, що підтримуємо територіальну цілісність України та заявляємо про це на всіх майданчиках. Враховуючи ті події, які відбулися у середу в Криму, як приклад і показник порушень прав людини, ми хочемо сказати, що засуджуємо все те, що зараз відбувається в Криму», — сказав Ерен.

    Він також нагадав про незмінність позиції Туреччини щодо цілісності України та необхідності миру в Чорноморському регіоні.

    Посол України подякував Ерену за висловлену солідарність та вказав, що власне прояви такої солідарності є запорукою того, «що рано чи пізно Крим буде деокупований і ми спільно наближаємо цей день».

    Як відомо, суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів.

    У Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.

    Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. 

    За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

     

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