Туреччина засудила обшуки в окупованому Криму



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Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікметом Ереном Фото: Укрінформ

Анкара, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та засуджує окупацію Криму

Голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікмет Ерен на зустрічі з послом України в Туречинні Адрієм Сибігою заявив, що засуджує обшуки кримських татар в анексованому Криму та підтримує територіальну цілісність України.

«Ми хотіли б наголосити на тому, що підтримуємо територіальну цілісність України та заявляємо про це на всіх майданчиках. Враховуючи ті події, які відбулися у середу в Криму, як приклад і показник порушень прав людини, ми хочемо сказати, що засуджуємо все те, що зараз відбувається в Криму», — сказав Ерен.

Він також нагадав про незмінність позиції Туреччини щодо цілісності України та необхідності миру в Чорноморському регіоні.

Посол України подякував Ерену за висловлену солідарність та вказав, що власне прояви такої солідарності є запорукою того, «що рано чи пізно Крим буде деокупований і ми спільно наближаємо цей день».

Як відомо, суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів.

У Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.