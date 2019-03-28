Суд окупантів заарештував 11 кримськотатарських активістів



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Силовики вимагали від людей, які прийшли підтримати затриманих, відійти від будівлі суду Фото: Facebook Кримська солідарність

Адвокат Едем Семедляєв розповів, що «деякі судді примудрялися проводити слухання за п'ять хвилин»

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 11 кримськотатарських активістів із числа затриманих російськими силовиками 27 березня за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, Руслану Сулейманову, Аліму Керімову, Рустему Шейхалієву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муедінову, Білялу Аділову, Джемілю Гафарову, Ризі Ізетову, Ізету Абдулаєву, Асану Янікову і Шабану Умерову обрано запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 травня.

«Засідання проходили в закритому режимі. Деякі судді примудрялися проводити слухання за п'ять хвилин», - розповів Семедляєв.

Він додав, що затриманих не годували. «Наскільки я знаю, родичам не дозволяли передати їжу, води тільки дали попити», – сказав адвокат.

Зазначається, що будівля суду перебувала під оточенням російських силовиків. Вони вимагали від людей, які прийшли підтримати затриманих, відійти від будівлі, попереджаючи про адміністративну відповідальність за «участь у несанкціонованому зібранні» (ст. 20.2 КоАП Росії).

Як відомо, у Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії