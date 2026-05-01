Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 1 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 73 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС зберігається стабільність цін, водночас лише у двох мереж подешевшало пальне: газ – на 1 грн, А-92 – на 1,10 грн, А-95 – на 90 коп., а А-95+ – на 20 коп.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 1 травня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 72,90 74,90 86,90 88,90 80,90 - 49,00
OKKO 75,90 78,90 89,90 92,90 85,90 - 49,90
WOG 75,90 78,90 89,90 92,90 85,90 - 49,90
KLO 69,9 73,9 85,90 87,90 80,50 67,9 47,90
SOCAR 75,90 79,90 89,90 92,90 85,90 - 49,98
UKRNAFTA 69,90 69,90 86,90 88,90 - 66,90 47,90
БРСМ 69,99 - 86,79 - - - 47,49

Кешбек на пальне

З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі.

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення було ухвалено через збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями. З 1 травня максимальна сума компенсації – до 500 грн на місяць на одного користувача – це відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників.

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального?

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Чому змінюються ціни на АЗС

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що подорожчання бензину та дизеля в Україні зумовлене не стільки безпосереднім впливом війни на Близькому Сході, скільки довгостроковими наслідками зупинки найбільшого нафтопереробного заводу. Водночас, за його словами, на зростання цін впливають і інші чинники.

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що починаючи з минулого року, – а саме після зупинення найбільшого й по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, – майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85%+ залежать від імпорту нафтопродуктів», – підкреслив голова АМКУ.

У коментарі «Главкому» висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація на українському ринку пального залишається напруженою не лише через світові котирування нафти, а й через внутрішні регуляторні рішення, які витісняють дрібних гравців. Він вважає, що українські АЗС мають вищу маржу, ніж європейські трейдери, проте органи контролю не поспішають реагувати на ситуацію.

Тим часом президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець вважає, що стрибок цін на нафтопродукти спричинив ланцюгову реакцію, яка охопила і ринок блакитного палива. За його словами, спекулятивні коливання на нафтовому ринку вже призвели до суттєвого подорожчання газу на європейських хабах, що ставить під загрозу плани щодо наповнення сховищ. Про це він сказав 

У коментарі «Главкому» експерт зазначив, що нинішня ситуація на паливо-енергетичному ринку зумовлена радше психологічною панікою та діями спекулянтів, аніж реальним фізичним дефіцитом ресурсу. Андрій Мизовець переконаний, що уряд має відмовитися від популістських кроків, як-от «паливний кешбек», і натомість зосередитися на податковій складовій ціни, яка перебуває у прямій компетенції держави.

Інші фактори росту цін на пальне:

  • зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;
  • зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;
  • збільшення вартості логістичних послуг;
  • неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки ринку

Антимонопольний комітет наразі не бачить монопольних дій на ринку пального в Україні. Про це очільник комітету Павло Кириленко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради.

За словами Кириленка, Антимонопольний комітет провів збір і аналіз великого масиву даних, щоб сформувати «об’єктивну картину ситуації» та зафіксувати основні ринкові тенденції. Це дало змогу відстежити різке подорожчання імпортного пального після загострення ситуації на Близькому Сході.

З 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, а ціни на імпорт – на 58%, водночас ціни на АЗС, за словами глави АМКУ, зросли лише на 39%. «При цьому середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше, бензин – на 16%, дизель – на 39%», – розповів він.

Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО
Ціни на картоплю в Україні падають: експертка пояснила причину
Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Стрибок цін на пальне. Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки
Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів
Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових
Ціни на цибулю в Україні різко зросли: запаси виснажилися
Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
