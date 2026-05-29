Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%
Сизранський НПЗ палає після атаки Сил оборони
фото з соцмереж
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Атаки дронів змусили російські підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси

У травні виробництво дизельного палива в Російській Федерації скоротилося на 10%. Це падіння є продовженням квітневого зниження показників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, головною причиною масштабного спаду стали регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси. Київ продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру ворога, намагаючись урізати нафтогазові доходи Москви, які використовуються для фінансування військових дій.

За підрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, що зазнали атак дронів, скоротили виробництво дизельного палива на 1 млн тонн у квітні та ще на 600 тис. тонн у травні. За даними галузевих джерел, у березні обсяг виробництва дизельного палива становив 7,5 млн тонн.

Експорт дизельного палива та газойлю з Росії морським транспортом у квітні зріс на 8% порівняно з березнем і склав близько 3,25 млн тонн, проте це лише незначне зниження порівняно з 3,3 млн тонн у тому ж місяці минулого року, як показали дані ринкових джерел та Lseg на початку цього місяця. Згідно з даними, у травні експорт залишався стабільним.

Агентство наголошує, що зниження обсягів виробництва внаслідок атак дронів потенційно обмежує здатність Росії скористатися стрибком цін на нафту, пов’язаним із війною в Ірані, яка спричинила безпрецедентні зміни на енергетичному ринку через фактичне закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, уряд РФ розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України на російську енергетичну інфраструктуру.

Рішення про офіційне ембарго перебуває на фінальній стадії узгодження, проте точна дата його запровадження наразі не визначена. Потенційна заборона може суттєво підвищити світові ціни на енергоносії, оскільки Росія залишається одним із головних світових постачальників дизельного палива, експортуючи близько 40% від усього обсягу його виробництва.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

Читайте також:

Теги: дизельне пальне нафта росія пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа досі не виробила власної позиції щодо Росії та того, як може виглядати повоєнна архітектура безпеки
Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
22 травня, 23:45
Ходаковський назвав супутникові системи головним фактором технологічної переваги Заходу
Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні
20 травня, 10:03
Китай офіційно з початку війни обрав позицію, яка формально декларує нейтралітет
Сі Цзіньпін здивував Трампа несподіваною заявою про війну в Україні
19 травня, 08:44
Президент Литви Гітанас Науседа
Науседа назвав єдину умову для переговорів із Росією
14 травня, 19:10
Прапор РФ, який окупанти скинули дроном над Костянтинівкою
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
11 травня, 08:10
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
11 травня, 05:51
У Латвії виявили другий дрон після атаки на нафтобазу
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
8 травня, 19:04
Російська пропаганда промиває мізки дитячим та молодіжним організаціям
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
5 травня, 19:19
Келлог пояснив Путіну, чому Росія вже програла
«Ви не виграєте цю війну». Келлог жорстко звернувся до Кремля
4 травня, 10:13

Економіка

Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%
Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%
Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP
Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP
ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро
ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро
Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії
Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times

Новини

54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку
Сьогодні, 17:48
Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов
Сьогодні, 17:37
Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua