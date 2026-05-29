Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Атаки дронів змусили російські підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси

У травні виробництво дизельного палива в Російській Федерації скоротилося на 10%. Це падіння є продовженням квітневого зниження показників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, головною причиною масштабного спаду стали регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси. Київ продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру ворога, намагаючись урізати нафтогазові доходи Москви, які використовуються для фінансування військових дій.

За підрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, що зазнали атак дронів, скоротили виробництво дизельного палива на 1 млн тонн у квітні та ще на 600 тис. тонн у травні. За даними галузевих джерел, у березні обсяг виробництва дизельного палива становив 7,5 млн тонн.

Експорт дизельного палива та газойлю з Росії морським транспортом у квітні зріс на 8% порівняно з березнем і склав близько 3,25 млн тонн, проте це лише незначне зниження порівняно з 3,3 млн тонн у тому ж місяці минулого року, як показали дані ринкових джерел та Lseg на початку цього місяця. Згідно з даними, у травні експорт залишався стабільним.

Агентство наголошує, що зниження обсягів виробництва внаслідок атак дронів потенційно обмежує здатність Росії скористатися стрибком цін на нафту, пов’язаним із війною в Ірані, яка спричинила безпрецедентні зміни на енергетичному ринку через фактичне закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, уряд РФ розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України на російську енергетичну інфраструктуру.

Рішення про офіційне ембарго перебуває на фінальній стадії узгодження, проте точна дата його запровадження наразі не визначена. Потенційна заборона може суттєво підвищити світові ціни на енергоносії, оскільки Росія залишається одним із головних світових постачальників дизельного палива, експортуючи близько 40% від усього обсягу його виробництва.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.