Україна б'є по нафті РФ: квітень – рекорд за чотири місяці

Переробка нафти в РФ скоротилася до мінімуму з 2009 року

У квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Рекорд з грудня

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

Серед цілей – нафтопереробні заводи, трубопроводи та морські об'єкти, через які Росія постачає сировину на світові ринки. Наприкінці квітня фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдарили по нафтотранспортній станції «Перм» – вузловому об'єкту компанії «Транснефть», розташованому більш ніж за 1500 км від кордону з Україною. Через цю станцію нафта розподіляється одразу в кількох напрямках, зокрема до Пермського НПЗ.

Переробка впала до 17-річного мінімуму

Аналітики OilX оцінюють, що обсяги переробки нафти в Росії скоротилися приблизно до 4,69 млн барелів на добу – це найнижчий показник з 2009 року.

Для порівняння: у 2025 році українські безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 80 разів і вивели з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році темп не знижується – щонайменше 12 заводів уже зазнали ударів, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу. За даними «Главкому», видобуток нафти в РФ тим часом впав до рівня, якого не фіксували з часів пандемії COVID-19. Збої в логістиці призвели до дефіциту бензину в низці російських регіонів, а влада розпочала розробку держплану для регулювання цін на паливо.

Нагадаємо, за даними Reuters, масовані удари дронів по нафтовій інфраструктурі РФ призвели до втрати сотень тисяч барелів щодоби. Основне падіння торкнулося родовищ Західно-Сибірського басейну – головного джерела бюджетних надходжень Кремля.

До слова, за підрахунками Financial Times, Росія зазнала суттєвих втрат доходів через удари по нафтових терміналах. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що внаслідок атак по об'єктах та їхній логістиці Росія вже втратила близько 45% нафтового експорту.