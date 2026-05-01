Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Україна б'є по нафті РФ: квітень – рекорд за чотири місяці

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських терміналах: Росія отримала рекордний тиск на свій нафтовий сектор
Переробка нафти в РФ скоротилася до мінімуму з 2009 року

У квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.   

Рекорд з грудня

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

Серед цілей – нафтопереробні заводи, трубопроводи та морські об'єкти, через які Росія постачає сировину на світові ринки. Наприкінці квітня фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдарили по нафтотранспортній станції «Перм» – вузловому об'єкту компанії «Транснефть», розташованому більш ніж за 1500 км від кордону з Україною. Через цю станцію нафта розподіляється одразу в кількох напрямках, зокрема до Пермського НПЗ. 

Переробка впала до 17-річного мінімуму

Аналітики OilX оцінюють, що обсяги переробки нафти в Росії скоротилися приблизно до 4,69 млн барелів на добу – це найнижчий показник з 2009 року.

Для порівняння: у 2025 році українські безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 80 разів і вивели з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році темп не знижується – щонайменше 12 заводів уже зазнали ударів, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу. За даними «Главкому», видобуток нафти в РФ тим часом впав до рівня, якого не фіксували з часів пандемії COVID-19. Збої в логістиці призвели до дефіциту бензину в низці російських регіонів, а влада розпочала розробку держплану для регулювання цін на паливо.

Нагадаємо, за даними Reuters, масовані удари дронів по нафтовій інфраструктурі РФ призвели до втрати сотень тисяч барелів щодоби. Основне падіння торкнулося родовищ Західно-Сибірського басейну – головного джерела бюджетних надходжень Кремля.

До слова, за підрахунками Financial Times, Росія зазнала суттєвих втрат доходів через удари по нафтових терміналах. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що внаслідок атак по об'єктах та їхній логістиці Росія вже втратила близько 45% нафтового експорту.

Читайте також:

Теги: дрон рекорд росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Україна б'є по нафті РФ: квітень – рекорд за чотири місяці
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua