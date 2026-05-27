Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки

Аліна Самойленко
Росія розглядає можливість обмеження експорту дизельного палива та авіаційного палива
фото з відкритих джерел
Потенційна заборона на експорт дизельного палива та авіаційного палива посилить тиск на світові ціни на нафтопродукти, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива

Уряд РФ розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України на російську енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс» із посиланням на обізнані джерела, нафтовим компаніям уже рекомендували скоротити продажі нафтопродуктів за кордон. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рішення про офіційне ембарго перебуває на фінальній стадії узгодження, проте точна дата його запровадження наразі не визначена. Потенційна заборона може суттєво підвищити світові ціни на енергоносії, оскільки Росія залишається одним із головних світових постачальників дизельного палива, експортуючи близько 40% від усього обсягу його виробництва.

Різке падіння потужностей нафтопереробного сектору пов'язане з посиленням ударів українських безпілотників по ключових НПЗ та нафтопроводах країни. За даними аналітичної компанії OilX, у квітні середньодобовий обсяг переробки нафти в Росії скоротився до 4,69 млн барелів – це найнижчий рівень за останні 16 років. Ситуація ускладнюється тим, що руйнування інфраструктури відбуваються напередодні сезону свят і відпусток, коли внутрішній попит на пальне традиційно зростає.

Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак після наради з представниками галузі у вівторок закликав профільні відомства до постійного моніторингу внутрішнього ринку та наголосив, що безперебійне забезпечення паливом російських споживачів наразі є головним пріоритетом уряду.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

