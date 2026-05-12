Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії виник дефіцит бензину через атаки України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Росії виник дефіцит бензину через атаки України
На ринку вже виник дефіцит пропозиції бензину марки А-95
фото: ТАСС

«Придбати А-95 на біржі стає вкрай складно»

У Росії виник дефіцит бензину на тлі триваючих українських атак на нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Під час біржових торгів 8 травня продавці реалізували 32,64 тис. тонн бензину, що на 5,9% менше, ніж попереднього торгового дня. Зокрема, продажі А-92 скоротилися на 8,9%, до 20,34 тис. тонн, а А-95 – зросли на 1,5%, до 12,24 тис. тонн.

«За словами джерела видання у галузі, напередодні сезону високого споживання на ринку вже сформувався дефіцит пропозиції марки А-95. Він зазначив, що влітку попит на цей вид палива зростає швидше, ніж на А-92, оскільки у сезон відпусток споживачі використовують автомобілі, розраховані саме на 95-й бензин», – йдеться у матеріалі.

Співрозмовник «Комерсанта» підтвердив, що причиною нестачі палива стали позапланові ремонти великих НПЗ і скорочення виробництва нафтопродуктів. У цій ситуації, зазначив він, нафтові компанії в першу чергу спрямовують ресурси на забезпечення власних збутових структур.

При цьому ремонти НПЗ можуть зайняти понад місяць, а терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на два-чотири тижні. За словами джерела видання, подібна ситуація не дає учасникам ринку сформувати тривалі запаси, що збільшує ризики дефіциту палива влітку.

За підсумками торгів 8 травня вартість бензину марки А-92 зросла на 0,01%, до 65,99 тис. руб. за тонну, А-95 — на 0,16%, до 71,89 тис. руб. за тонну. «Придбати А-95 на біржі стає вкрай складно. Попит у рази – можливо, більш ніж у десять разів – перевищує пропозицію», – сказало джерело.

Нагадаємо, Сили оборони України протягом квітня та 1 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу та портовій інфраструктурі в Туапсе, внаслідок чого Росія зазнала значних збитків.

Як повідомлялося, з початку 2026 року Україна здійснила понад 20 успішних ударів по ключових об'єктах нафтової промисловості Росії. Економічні втрати країни-агресора від цих атак уже перевищили $7 млрд.

Читайте також:

Теги: росія бензин пальне росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський парад пройшов блискавично швидко та без військової техніки
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Вчора, 13:01
Небензя звинуватив ЄС у мілітаризації та пригрозив реакцією
Росія заявила про підготовку ЄС до війни: Небензя в ООН пригрозив дзеркальною відповіддю
14 квiтня, 04:15
ГУР розкрило 48 «медичних» заводів РФ, що працюють на війну
ГУР викрило схему РФ: зброю виробляють під виглядом медичного обладнання
15 квiтня, 10:45
Путін зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль
Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою
15 квiтня, 18:16
Росіяни дали завдання білорусам нагнітати обстановку
Росія готує Білорусь до ескалації: Рада нацбезпеки оцінила реальну загрозу
19 квiтня, 18:48
Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
22 квiтня, 22:07
Дрони України змінили географію війни
Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів
5 травня, 13:31
Власних капіталів РФ не вистачає для покриття ризиків при складній логістиці
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
10 травня, 14:19
П'єргабріеле Пападія де Боттіні організував схему видачі довгострокових туристичних віз росіянам
Арештовано експосла Італії: його підозрюють у продажі віз росіянам
8 травня, 21:02

Економіка

У Росії виник дефіцит бензину через атаки України
У Росії виник дефіцит бензину через атаки України
Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію
Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua