У Росії виник дефіцит бензину через атаки України

«Придбати А-95 на біржі стає вкрай складно»

У Росії виник дефіцит бензину на тлі триваючих українських атак на нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Під час біржових торгів 8 травня продавці реалізували 32,64 тис. тонн бензину, що на 5,9% менше, ніж попереднього торгового дня. Зокрема, продажі А-92 скоротилися на 8,9%, до 20,34 тис. тонн, а А-95 – зросли на 1,5%, до 12,24 тис. тонн.

«За словами джерела видання у галузі, напередодні сезону високого споживання на ринку вже сформувався дефіцит пропозиції марки А-95. Він зазначив, що влітку попит на цей вид палива зростає швидше, ніж на А-92, оскільки у сезон відпусток споживачі використовують автомобілі, розраховані саме на 95-й бензин», – йдеться у матеріалі.

Співрозмовник «Комерсанта» підтвердив, що причиною нестачі палива стали позапланові ремонти великих НПЗ і скорочення виробництва нафтопродуктів. У цій ситуації, зазначив він, нафтові компанії в першу чергу спрямовують ресурси на забезпечення власних збутових структур.

При цьому ремонти НПЗ можуть зайняти понад місяць, а терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на два-чотири тижні. За словами джерела видання, подібна ситуація не дає учасникам ринку сформувати тривалі запаси, що збільшує ризики дефіциту палива влітку.

За підсумками торгів 8 травня вартість бензину марки А-92 зросла на 0,01%, до 65,99 тис. руб. за тонну, А-95 — на 0,16%, до 71,89 тис. руб. за тонну. «Придбати А-95 на біржі стає вкрай складно. Попит у рази – можливо, більш ніж у десять разів – перевищує пропозицію», – сказало джерело.

Нагадаємо, Сили оборони України протягом квітня та 1 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу та портовій інфраструктурі в Туапсе, внаслідок чого Росія зазнала значних збитків.

Як повідомлялося, з початку 2026 року Україна здійснила понад 20 успішних ударів по ключових об'єктах нафтової промисловості Росії. Економічні втрати країни-агресора від цих атак уже перевищили $7 млрд.