В окупованому Криму заради будівництва траси викорчували 46 гектарів виноградників

Через Алуштинську долину планують побудувати трасу Алушта-Сімферополь-Джанкой

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомляє, що будівництво російською окупаційною владою Криму траси Алушта-Сімферополь-Джанкой в районі Алуштинської долини призвело до знищення 46 гектарів виноградників. «З 2012 по 2015 роки площа сільськогосподарські ділянки, використаних під



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Через Алуштинську долину планують побудувати трасу Алушта-Сімферополь-Джанкой

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомляє, що будівництво російською окупаційною владою Криму траси Алушта-Сімферополь-Джанкой в районі Алуштинської долини призвело до знищення 46 гектарів виноградників.

«З 2012 по 2015 роки площа сільськогосподарські ділянки, використаних під виноградники, постійно зменшувалася. За даними моніторингу, 46 гектарів виноградників в районі Алуштинської долини було викорчувані. Змінено цільове використання 33 гектарів сільськогосподарських площ, погіршився стан 214 гектарів земель сільськогосподарського призначення», - йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

В українському міністерстві також звинувачують окупаційну владу Криму в видобутку піску в рамках природозаповідних територій, що «завдає серйозної шкоди екосистемам півострова і може привести до руйнування заповідних ландшафтів, ерозії ґрунтів, забруднення підземних та поверхневих вод».

Публічних коментарів російської влади Криму з цього приводу немає.

З відкритих джерел відомо, що через Алуштинську долину планують побудувати трасу Алушта-Сімферополь-Джанкой, яку влада окупованого півострова збирається здати в експлуатацію в 2025 році.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: Крим.Реалії