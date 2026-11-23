Учасники групи також подбали про конспірацію, але їх вдалося затримати

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила мережу підпільних кол-центрів у Хмельницькому. Учасники організованої групи телефонували іноземцям, видавали себе за представників державних установ і правоохоронних органів та виманювали їхні заощадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За результатами спецоперації затримано організатора нелегального бізнесу та 11 його спільників. За даними слідства, зловмисники використовували різні методи психологічного впливу та соціальної інженерії, щоб переконати жертв переказувати гроші на підконтрольні рахунки.

Для маскування діяльності фігуранти облаштували кол-центри у власних та орендованих помешканнях. Загалом вони використовували 11 квартир у Хмельницькому.

Кадри спецоперації фото: СБУ

Учасники групи також подбали про конспірацію. Для спілкування між собою вони створили окремий чат у популярному месенджері та не телефонували одне одному напряму. Контакти в мережі здійснювали лише під нікнеймами, які регулярно змінювали.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 255-4 Кримінального кодексу України – створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею або її структурною частиною, а також участь у такій групі.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського інформатора. Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення РФ коригував обстріли прифронтового міста.