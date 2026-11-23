Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російських атак та заслухав доповідь Головного управління розвідки про оновлені плани Росії щодо ударів по Україні. За її результатами глава держави визначив завдання для військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами президента, інформацію розвідки обговорили з головнокомандувачем Збройних сил України. Зеленський наголосив, що розраховує на повне виконання визначених захисних завдань.

«Є відповідні завдання для військових. Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань», – заявив глава держави.

Окремо під час селектора обговорили складну ситуацію з енергозабезпеченням Одеси та області. Зеленський зазначив, що російські війська протягом кількох днів атакують лінії електропередачі та підстанції, а після відновлення пошкодженої інфраструктури повторно б'ють по ній. Також, за його словами, противник намагається виявляти альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх.

Президент доручив урядовцям прискорити ремонтні роботи. Доповіді про ситуацію також заслухали щодо Дніпра та області, Харківщини, Запоріжжя, Києва, Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини. Окремо обговорили залучення сил для подолання викликів у Слов'янську та Краматорську.

Крім того, Зеленський повідомив про завдання для Міністерства закордонних справ і міністра оборони щодо комунікації з міжнародними партнерами задля прискорення постачання систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що є конкретні країни, які можуть допомогти Україні, однак постачання має відбуватися оперативніше.

Глава держави також звернув увагу на затримки з передачею американських ракет-перехоплювачів PAC-2 і PAC-3.

У Києві, за словами Зеленського, окремо опрацьовують питання забезпечення міста додатковим транспортом і безперебійної роботи громадського транспорту під час відключень електроенергії та після російських ударів.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський під час виступу в Берліні запропонував розглянути вступ України до НАТО як альтернативу гарантіям безпеки, які обговорюють партнери. За його словами, членство в Альянсі могло б стати надійнішим механізмом захисту України від повторного нападу Росії.