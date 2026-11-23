Гірськолижний курорт «Буковель» в Івано-Франківській області засипало снігом. У горах тривають снігопади, а працівники курорту вже готують схили до початку зимового сезону, повідомляє «Главком».

У неділю, 22 листопада, сніг у Буковелі йшов майже протягом усього дня. Внаслідок опадів схили та територія курорту вкрилися білим покривом. У соціальних мережах почали поширювати кадри засніжених гір, а користувачі жартують, що вже час діставати лижі та сноуборди.

На курорті також працюють снігові гармати, які допомагають формувати покриття на трасах. Паралельно персонал проводить підготовчі роботи перед відкриттям гірськолижного сезону.

Водночас офіційну дату початку катання адміністрація «Буковеля» поки не оголосила. Як зазначають представники курорту, наразі триває підготовка схилів.

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Традиційно гірськолижний сезон у Буковелі розпочинається наприкінці листопада або на початку грудня. Конкретна дата залежить від температури повітря, кількості природного снігу та можливості створити достатній шар штучного покриття.

Зазвичай першими для відпочивальників відкривають окремі траси та витяги. Згодом, коли погодні умови дозволяють підготувати решту схилів, кількість доступних маршрутів для катання поступово збільшується.

Нагадаємо, минулого зимового сезону аномально тепла погода затримала відкриття гірськолижних курортів у Карпатах. Через відсутність стабільного снігового покриву та морозів підготовка трас у Буковелі тривала довше, ніж зазвичай. Адміністрація курорту тоді пояснювала «Главкому», що строки відкриття залежать від погодних умов.

Також 24 грудня 2025 року «Главком» повідомляв про снігопад у Буковелі. Попри опади, сформованого снігового покриву тоді було недостатньо для запуску трас, тому курорт продовжував підготовку до прийому лижників.

Зрештою, 28 грудня 2025 року Буковель офіційно відкрив гірськолижний сезон. Про це адміністрація курорту повідомила «Главкому» після того, як погодні умови дозволили підготувати перші траси для катання.