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Окупанти обшукують гаражні кооперативи під Мелітополем

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти обшукують гаражні кооперативи під Мелітополем
Окупанти посилили перевірки на блокпостах в Мелітополі
фото з відкритих джерел

У Мелітополі окупанти імітують роботу задля звітності у Москві

Російські окупанти продовжують тиснути на мешканців окупованих територій Запорізької області, адже попри рік окупації не контролюють регіон й не здатні забезпечити безпеку своїх посіпак. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Цього разу ворог обшукує гаражні кооперативи під Мелітополем, а саме в селі Михайлівка. Мешканців поставили перед фактом: або вони відчиняють гаражі самі, або двері виламають

«Враховуючи, що це не перші обшуки в кооперативі, то незрозуміло, що сподіваються знайти росіяни. Тож маємо чергову імітацію роботи з постановочними обшуками задля звітності у Москву», – інформує Центр нацспротиву.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили перевірки на блокпостах в Мелітополі та провели низку обшуків після того, як було підірвано одного з колаборантів.

Нагадаємо, 14 березня в Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.

11 березня вранці в окупованому Мелітополі прогриміли понад десять вибухів.

Теги: Мелітополь Запорізька область окупанти війна

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