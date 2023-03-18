Окупанти обшукують гаражні кооперативи під Мелітополем
У Мелітополі окупанти імітують роботу задля звітності у Москві
Російські окупанти продовжують тиснути на мешканців окупованих територій Запорізької області, адже попри рік окупації не контролюють регіон й не здатні забезпечити безпеку своїх посіпак. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Цього разу ворог обшукує гаражні кооперативи під Мелітополем, а саме в селі Михайлівка. Мешканців поставили перед фактом: або вони відчиняють гаражі самі, або двері виламають
«Враховуючи, що це не перші обшуки в кооперативі, то незрозуміло, що сподіваються знайти росіяни. Тож маємо чергову імітацію роботи з постановочними обшуками задля звітності у Москву», – інформує Центр нацспротиву.
Раніше повідомлялося, що окупанти посилили перевірки на блокпостах в Мелітополі та провели низку обшуків після того, як було підірвано одного з колаборантів.
Нагадаємо, 14 березня в Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.
11 березня вранці в окупованому Мелітополі прогриміли понад десять вибухів.
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