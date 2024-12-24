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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Ірина Бура
glavcom.ua
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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10
фото з відкритих джерел

Наразі представники окупаційної адміністрації Мелітополя не коментували ситуацію

У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області сьогодні ввечері, 23 грудня, пролунали два вибухи. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Зазначається, що вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10.

«Вибухи чули майже в кожному районі міста. За повідомленнями мелітопольців, звуки вибухів лунали з південного, південно-західного напрямків», – йдеться в інформації.

Також вказується, що перед звуками вибухів, приблизно за пів години, в районі міста було чути «гул».

«Здавалось, що летіли літаки чи ракети», – цитує видання місцевих жителів.

Наразі представники окупаційної адміністрації Мелітополя не коментували ситуацію. Однак в деяких пропагандистських Telegram-каналах з'явилися публікації про роботу ППО, та про начебто збиття одного з безпілотників, які летіли над містом.

Також зазначається, що вибухи також було чути недалеко від окупованого Енергодара Запорізької області.

Нагадаємо, ввечері 23 грудня у Ростовській області в районі аеродрому Міллерово пролунали вибухи.

Окрім того, 22 грудня у російських містах Казань та Ростов пролунали вибухи. За попередніми даними у Казані, сапери знищили боєприпас одного з безпілотників, який не розірвався під час атаки.

Також 21 зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.

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Теги: вибори Telegram Мелітополь Запорізька область окупація окупанти війна ворог росія дрон аеропорт

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