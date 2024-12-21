Казань атакували дрони: аеропорт не працює, проводиться евакуація жителів багатоповерхівок (відео)
Через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок
У російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників запровадили план «Ковьор». Аеропорт закритий на прийом та відправку рейсів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок. Проводиться евакуація. При цьому, за словами місцевих жителів, у 32-поверховому будинку не працюють ліфти, тому евакуюватися доводиться пішки.
🔥В Казані запроваджено план «Ковьор», аеропорт закритий— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024
Повідомляється, що в результаті непрофесійних дій армії рф постраждало три людини. pic.twitter.com/OnfZk7PtHe
Загиблих і постраждалих немає.
Також палає промислове підприємство. Працівників евакуйовано, вони перебувають в укриттях.
💥Момент зіткнення безпілотника з багатоповерхівкою у Казані pic.twitter.com/hjc06w55uO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024
💥Неперевершена робота російських засобів РЕБ - безпілотники направлено на багатоповерхівки. pic.twitter.com/wrbZqsqVHS— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024
Крім того, повідомляється, що план «Ковьор» запроваджено в Іжевську.
Нагадаємо, міноборони РФ заявило вранці, що загалом над Росією збили 19 дронів, дев'ять із яких над Білгородською областю, п'ять – над Воронезькою, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над Курською областю та Краснодарським краєм.
У Сочі жителі чули від 7 до 10 вибухів у районі Лазаревське, починаючи з 5:50 ранку за місцевим часом. Від вибухів затремтіли вікна, а в автомобілях спрацювала сигналізація.
До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.
Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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