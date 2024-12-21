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Казань атакували дрони: аеропорт не працює, проводиться евакуація жителів багатоповерхівок (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Казань атакували дрони: аеропорт не працює, проводиться евакуація жителів багатоповерхівок (відео)
Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає
скрін із відео

Через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок

У російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників запровадили план «Ковьор». Аеропорт закритий на прийом та відправку рейсів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок. Проводиться евакуація. При цьому, за словами місцевих жителів, у 32-поверховому будинку не працюють ліфти, тому евакуюватися доводиться пішки.

Загиблих і постраждалих немає.

Також палає промислове підприємство. Працівників евакуйовано, вони перебувають в укриттях.

Крім того, повідомляється, що план «Ковьор» запроваджено в Іжевську.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило вранці, що загалом над Росією збили 19 дронів, дев'ять із яких над Білгородською областю, п'ять – над Воронезькою, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над Курською областю та Краснодарським краєм.

У Сочі жителі чули від 7 до 10 вибухів у районі Лазаревське, починаючи з 5:50 ранку за місцевим часом. Від вибухів затремтіли вікна, а в автомобілях спрацювала сигналізація.

До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: росія війна безпілотник Міноборони РФ аеропорт евакуація

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