Вибори в Румунії: США попередили про наслідки відмови від прозахідного курсу

За словами Міллера, будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки

До другого туру президентських виборів у Румунії вийшов антизахідний кандидат Калін Джорджеску, який стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси

Сполучені Штати Америки уважно стежать за виборами в Румунії, але не втручаються у процес. Водночас США висловили стурбованість можливими змінами політичного курсу країни. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Як відомо, до другого туру президентських виборів у Румунії вийшов, зокрема, антизахідний кандидат Калін Джорджеску після сенсаційної перемоги у першому турі. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Речник також висловив стурбованість звітом Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) про участь Росії у зловмисній кіберактивності, покликаній вплинути на виборчий процес.

Як наголосив Міллер, важко зароблений прогрес Румунії, яка закріпилася в трансатлантичній спільноті, «не може бути повернутий назад іноземними акторами, які намагаються відвернути зовнішню політику Румунії від її західних альянсів».

«Будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки, а рішення про обмеження іноземних інвестицій відштовхне американські компанії від подальшого інвестування в Румунію», – йдеться у заяві.

Посадовець додав, що завдяки тривалому партнерству між США та Румунією був досягнутий значний прогрес у двосторонній оборонній співпраці та економічному партнерстві, а також зроблені кроки до безвізового режиму.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії стартував перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Як повідомлялося, Калін Джорджеску у разі перемоги на президентських виборах у Румунії збирається зупинити допомогу Україні.

До слова, Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі.