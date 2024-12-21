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У Казані та Ростові лунають вибухи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Казані та Ростові лунають вибухи (відео)
У Казані місцеві повідомляють про вибухи
фото: скріншот з відео

Жителі Казані публікують відео із димом після вибуху

У Російських містах казань та Ростов лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Жителі Казані повідомляють про вибух у районі житлового комплексу «Арт-Сіті» (там же неподалік знаходиться ЖК «Лазурне небо», атаковане раніше вранці дронами). Також вони публікують відео із димом після вибуху.

За попередніми даними, сапери знищили боєприпас одного з безпілотників, який не розірвався під час сьогоднішньої ранкової атаки.

Також вибухи пролунали у Ростові. Деталей поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що 21 зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.

Також міноборони РФ заявляло вранці, що загалом над Росією збили 19 дронів, дев'ять із яких над Білгородською областю, п'ять – над Воронезькою, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над Курською областю та Краснодарським краєм.

Теги: росія росіяни вибух пожежа

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