В окупованому Севастополі завили сирени тривоги

Причина повітряної тривоги у Криму поки невідома

Рух Кримським мостом перекрито

У тимчасово окупованому Росією Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

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Місцеві телеграм-канали новин пишуть, що в місті зупинено громадський транспорт.

Крім того, зупинено рух Кримським мостом, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.

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Що спричинило повітряну тривогу, поки не відомо.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.

У ніч проти 30 жовтня у Севастополі також пролунали вибухи.

Глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотниках. Развожаев написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.