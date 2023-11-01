В окупованому Севастополі завили сирени тривоги
Рух Кримським мостом перекрито
У тимчасово окупованому Росією Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.
Місцеві телеграм-канали новин пишуть, що в місті зупинено громадський транспорт.
Крім того, зупинено рух Кримським мостом, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.
Що спричинило повітряну тривогу, поки не відомо.
Нагадаємо, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.
У ніч проти 30 жовтня у Севастополі також пролунали вибухи.
Глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотниках. Развожаев написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.
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