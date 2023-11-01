Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Севастополі завили сирени тривоги

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Севастополі завили сирени тривоги
Причина повітряної тривоги у Криму поки невідома
фото ілюстративне

Рух Кримським мостом перекрито

У тимчасово окупованому Росією Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

Місцеві телеграм-канали новин пишуть, що в місті зупинено громадський транспорт.

Крім того, зупинено рух Кримським мостом, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.

Що спричинило повітряну тривогу, поки не відомо.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.

У ніч проти 30 жовтня у Севастополі також пролунали вибухи.

Глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотниках. Развожаев написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.

Теги: тривога окупанти Крим Севастополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Севастополі пролунали вибухи
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
30 жовтня, 03:40
У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів
У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів
30 жовтня, 07:52
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
20 жовтня, 19:25
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
25 жовтня, 10:25
Головне завдання корабля «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні
У Севастополі підірвався протимінний корабель РФ
27 жовтня, 09:18
Російські Міг-31 на аеродромі в Севастополі
Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки
27 жовтня, 12:48
Катери проекту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки
У Севастополі підірвався протимінний катер РФ: ЗСУ відреагували
27 жовтня, 16:28
Супутниковий знімок аеродрому «Бельбек»
Окупанти посили захист аеродрому під Севастополем: супутникові знімки
28 жовтня, 15:30
Вибухи в окупованому Севастополі гриміли близько 3 години ночі
Міноборони РФ назвало причини вибухів в окупованому Севастополі
30 жовтня, 06:19

Події в Україні

20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну
20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну
Росія знову хоче захопити Куп’янськ: яка ситуація на тому напрямку
Росія знову хоче захопити Куп’янськ: яка ситуація на тому напрямку
В окупованому Севастополі завили сирени тривоги
В окупованому Севастополі завили сирени тривоги
Експерт розповів, скільки ударів завдала Росія по території України в цій війні
Експерт розповів, скільки ударів завдала Росія по території України в цій війні
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
На Хмельниччині було чутно вибухи
На Хмельниччині було чутно вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
83K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
30K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
8086
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
6526
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Новини

Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Вчора, 06:43

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту