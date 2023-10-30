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Міноборони РФ назвало причини вибухів в окупованому Севастополі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони РФ назвало причини вибухів в окупованому Севастополі
Вибухи в окупованому Севастополі гриміли близько 3 години ночі
фото ілюстративне

Під Севастополем окупанти стріляли по морських дронах

Міністерство оборони країни-агресорки видало офіційне повідомлення, з якого можна зробити висновок, що вибухи, які чули в Севастополі, були стріляниною по морських дронах.

Як передають російські ЗМІ, міноборони РФ повідомило, що близько четвертої години ночі «в акваторії Чорного моря» було виявлено два українські безекіпажні катери.

«По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневої поразки», - йдеться у пресрелізі міністерства.

Близько 3-ї години ночі севастопольські джерела повідомили, що в місті чути вибухи.

Глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотниках. Развожаев написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали вибухи, також повідомляють про стрілянину. 

Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Відомо, що в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін.  Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що не виключено, що у тимчасово окупованому в Севастополі великий протимінний катер «Володимир Козицький» підірвався на російській міні.

Теги: Севастополь

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