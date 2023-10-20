Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу

Росія використовує близько 40 аеродромів для ударів по Україні

Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків. Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат наголосив, що те, що Росія спрямувала МіГ-31 в Крим – це продовження «страшилок» російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання над Чорним морем.

«Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов'язково вони будуть використовувати «Бельбек» для літаків МіГ-31... Сьогодні можуть знаходитися, а завтра перелетять кудись у Ростов чи подалі», – додав він.

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Речник наголосив, що для авіації не становить проблем перелетіти з далеких аеродромів та здійснити патрулювання. Так збільшиться лише час підльоту.

Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал».

Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.