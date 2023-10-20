Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
фото ілюстративне

Росія використовує близько 40 аеродромів для ударів по Україні

Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків. Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат наголосив, що те, що Росія спрямувала МіГ-31 в Крим – це продовження «страшилок» російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання над Чорним морем.

«Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов'язково вони будуть використовувати «Бельбек» для літаків МіГ-31... Сьогодні можуть знаходитися, а завтра перелетять кудись у Ростов чи подалі», – додав він.

Речник наголосив, що для авіації не становить проблем перелетіти з далеких аеродромів та здійснити патрулювання. Так збільшиться лише час підльоту.

Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал». 

Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.

Теги: Крим війна Севастополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вирішили знищити боєприпас на місці, де його було знайдено
Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)
15 вересня, 15:42
За словами диктатора, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км
Після ударів ЗСУ Путін наказав патрулювати небо над Чорним морем літаками з «Кинжалами»
18 жовтня, 14:54
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки
Вчора, 21:43

Події в Україні

Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
Сенцов розповів про бій з окупантами, у якому був учетверте поранений
Сенцов розповів про бій з окупантами, у якому був учетверте поранений
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
15K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
7499
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
7028
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку
6377
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту