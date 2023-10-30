В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Так званий «губернатор» Севастополя заявив, що сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників

У ніч проти 30 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

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За його словами, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали вибухи, також повідомляють про стрілянину.

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Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін. Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що не виключено, що у тимчасово окупованому в Севастополі великий протимінний катер «Володимир Козицький» підірвався на російській міні.