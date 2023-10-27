У Севастополі підірвався протимінний катер РФ: ЗСУ відреагували
Завдання корабля проекту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні
Не виключено, що у тимчасово окупованому в Севастополі великий протимінний катер «Володимир Козицький» підірвався на російській міні. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюкв ефірі телемарафону.
«Не можна виключати таку «прикрість» в російському виконанні, тому що нагадаю, навіть по досвіду того, як вони облаштовували мінно-вибухові загородження на лівому березі, а потім необережно підірвавши Каховську ГЕС самі ж собі ускладнили життя розкиданням великою водою тих мін, які готували для Сил оборони. Так, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни в Чорному морі», – зазначила Гуменюк.
Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін. Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проекту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.
Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.
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