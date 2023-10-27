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У Севастополі підірвався протимінний катер РФ: ЗСУ відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі підірвався протимінний катер РФ: ЗСУ відреагували
Катери проекту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки
фото з відкритих джерел

Завдання корабля проекту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні

Не виключено, що у тимчасово окупованому в Севастополі великий протимінний катер «Володимир Козицький» підірвався на російській міні. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюкв ефірі телемарафону.

«Не можна виключати таку «прикрість» в російському виконанні, тому що нагадаю, навіть по досвіду того, як вони облаштовували мінно-вибухові загородження на лівому березі, а потім необережно підірвавши Каховську ГЕС самі ж собі ускладнили життя розкиданням великою водою тих мін, які готували для Сил оборони. Так, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни в Чорному морі», – зазначила Гуменюк.

Катери проекту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середня осідання – 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін.  Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проекту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Теги: Севастополь корабель міни

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