У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів

Окупаційна адміністрація стверджує, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників

Вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий. Про це заявив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

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Развожаєв повідомив, що дим в бухті це нібито «табельне маскування», яке використовують військові. А вночі він повідомляв, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українських БПЛА.

«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді над акваторією за попередньою інформацією Чорноморський флот відбиває атаку БПЛА», – проінформував він.

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Перед цим міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери.

«Два українські безекіпажні катери виявили в Чорному морі, їм завдано вогневого ураження. На зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотниках. Развожаев написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.

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Пізніше міністерство оборони країни-агресорки видало офіційне повідомлення, з якого можна зробити висновок, що вибухи, які чули в Севастополі, були стріляниною по морських дронах.

Як передають російські ЗМІ, міноборони РФ повідомило, що близько четвертої години ночі «в акваторії Чорного моря» було виявлено два українські безекіпажні катери.