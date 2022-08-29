В окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію

Україна веде наступ майже по всій лінії фронту

На Херсонщині у Новій Каховці не припиняють працювати сирени. Мешканці перебувають у сховищах, а також оголошено евакуацію з робочих місць. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

«У Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць, люди йдуть в укриття», – йдеться в повідомленні.

Також Telegram-канали публікують фото кількох окупантів, які, ймовірно, намагаються покинути Херсонщину.

Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що Україна веде наступ майже по всій лінії фронту.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.