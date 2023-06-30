ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом: мапа боїв

Минулої доби російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної

Українські війська продовжують просування на Таврійському напрямку

Збройні сили України ведуть широкий наступ під Бахмутом, зокрема просунулися на 1200 та на 1500 метрів у напрямку Кліщіївки та Курдюмівки в цьому регіоні. Окупаційні сили, зазнавши втрат, перейшли до відступу. Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

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Минулої доби російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні операції поблизу Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

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За даними Генштабу ЗСУ, наші війська захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і наразі ведуть широкий наступ у цьому районі. Йдеться зокрема про просування на 1200 метрів у напрямку Кліщіївки та на 1500 метрів у напрямку Курдюмівки. Загарбники попри спроби контратак, відступили після втрат у деяких районах.

У 57-й бригаді ЗСУ кажуть, що наші бійці звільняють Кліщіївку, водночас на цілій ділянці тривають інтенсивні бої, як і поблизу Берхівки.

За даними командування цієї бригади, воїни ЗСУ витіснили окупанта з позицій на західній околиці Бахмута. Важливість цих двох н.п. полягає в боротьбі за домінуючі висоти, волоління якими дозволить українським силам здійснити оперативне оточення ворога в Бахмуті. За даними російських джерел, ЗСУ проснулися вздовж траси Е-40 (Бахмут-Слов’янськ) поблизу Залізнянського та вели наступальні дії в напрямку Ягідного та Парасковіївки

В українському Східному угрупованні попереджають, що ворог перекинув невизначений полк ВДВ з району Кремінної на Бахмутський напрямок для підсилення російських сил у цьому районі. Про це повідомив Сергій Череватий.

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Також відомо, що минулої доби окупанти вели обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка – Донецьк.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 1300 метрів у західній частині Донецької та східній Запорізької області та встановили нові позиції на напрямку Рівнопіль-Володине.

Російське джерело стверджувало, що українські сили закріпилися на нових позиціях біля Приютного, а війська РФ безуспішно атакували позиції зі Старомайорського на Рівнопільському напрямку. На геолокаційних кадрах, опублікованих 28 червня, нібито видно, як підрозділи російської 127-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Времівського виступу. 29 червня українські війська здійснили обмежені наземні удари на заході Запорізької області.

Командувач Таврійської групи військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська продовжують просування на Таврійському напрямку. Деякі російські джерела повідомляли, що українські війська просунулися на північну околицю Роботиного.

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