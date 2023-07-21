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В окупованому Токмаку прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Токмаку прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці повідомили, що звуки вибухів було чутипо всьому місту

В тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали потужні вибухи. Про це повідомив у Telegram Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Токмак отримує гучні вітання», - написав Федоров, додаючи, що місцеві мешканці повідомили, що звуки вибухів були чутні по всьому місту.

Раніше повідомлялося, що 21 липня після оголошення повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи

До слова, російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: Запоріжжя вибух Іван Федоров ворог

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