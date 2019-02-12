В останні дні пільгового розмитнення «євроблях» київська митниця працюватиме до півночі



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Оформити авто з іноземними номерами можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС

20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, що здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі

Київська митниця працюватиме до опівночі в останні три дні пільгового періоду розмитнення авто з іноземними номерами. Про це повідомляє офіційний сайт Держфіскальної служби.

Як зазначається, 20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, що здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.

Наразі вони працюють до 22:00.

Пільговий період визначення ставки акцизного податку з застосуванням коефіцієнта 0,5 завершується опівночі 22 лютого.

Оформити авто з іноземними номерами можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС.

Раніше повідомлялося, що українці найактивніше оформлюють «євробляхи» у Києві, Волинській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Станом на 11 лютого в Україні від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду.