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    Події в Україні

    В останні дні пільгового розмитнення «євроблях» київська митниця працюватиме до півночі

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    Оформити авто з іноземними номерами можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС - В останні дні пільгового розмитнення «євроблях» київська митниця працюватиме до півночі
    Оформити авто з іноземними номерами можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС

    20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, що здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі

    Київська митниця працюватиме до опівночі в останні три дні пільгового періоду розмитнення авто з іноземними номерами. Про це повідомляє офіційний сайт Держфіскальної служби.

    Як зазначається, 20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, що здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.

    Наразі вони працюють до 22:00.

    Пільговий період визначення ставки акцизного податку з застосуванням коефіцієнта 0,5 завершується опівночі 22 лютого.

    Оформити авто з іноземними номерами можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС.

    Раніше повідомлялося, що українці найактивніше оформлюють «євробляхи» у Києві, Волинській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

    Станом на 11 лютого в Україні від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду.

    митниця ДФС українці
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