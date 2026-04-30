В Острівках виявлено нове поховання жертв Волинської трагедії

У середу ввечері, 29 квітня, під час проведення пошукових робіт на території колишнього села Острівки Волинської області було знайдено ще одну могилу. Експедиція, яка працює на місці з минулого тижня, виявила останки, що, ймовірно, належать польським жертвам подій 1943 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РАР.

Останки було виявлено біля фундаменту колишньої школи в нині знелюдненому селі Острівки. Могильна яма має розміри приблизно 2 на 3 метри, а кістки розташовані на невеликій глибині – всього 10–15 сантиметрів.

За попередніми даними членів експедиції на дні розкопу вже помітні людські кістки.

За неофіційною інформацією, знайдено принаймні два черепи.

Наразі фахівці не можуть остаточно стверджувати, чи це окреме поховання, чи масова колективна могила. Роботи з ексгумації та ідентифікації тривають.

Новий етап пошукових робіт на Волині розпочався минулого тижня у колишніх селах Острівки та Воля Островецька. Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі ще в перший день розкопок підтвердив виявлення останків, що свідчить про високу точність попередніх досліджень та архівних розвідок.

Ці роботи є частиною ширшого процесу врегулювання складних історичних питань між Україною та Польщею, спрямованого на гідне вшанування пам'яті всіх загиблих.

