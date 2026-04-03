Збитки на понад 100 млн грн. Викрито схему масштабного розкрадання корисних копалин

Ростислав Вонс
Як повідомив генпрокурор, вивезені корисні копалини критично необхідні для будівництва та відновлення інфраструктури
фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, під прикриттям «досліджень» підприємство пʼять років вело повноцінний промисловий видобуток

Львівська компанія незаконно вивезла 105 тис. тонн корисних копалин з родовища на Волині. За даними слідства, під прикриттям «досліджень» підприємство вело пʼять років повноцінний промисловий видобуток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

«За цей час вивезено майже 105 тис. тонн стратегічної сировини: понад 56 тонн алевроліту, понад 34 тонни аргіліту і більше ніж 14 тонн пісковику. Ці ресурси критично необхідні для будівництва та відновлення інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Збитки державі перевищують 102 млн грн
фото: Офіс генпрокурора

Зазначається, що збитки державі перевищують 102 млн грн. Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 КК України.

За словами Кравченка, проведено пʼять обшуків у Волинській, Львівській та Київській областях. Вилучено спецтехніку, готівку та докази легалізації незаконно добутих ресурсів.

За пʼять років вивезено майже 105 тис. тонн стратегічної сировини
фото: Офіс генпрокурора

«Але це не поодинокий випадок – це система. Лише з останніх виявлених і припинених фактів – розробка родовища на річці Черемош на Івано-Франківщині під виглядом вивчення піщано-гравійної суміші та промисловий видобуток бурштину на Рівненщині замість декларованих наукових робіт», – повідомив він.

Як наголосив генпрокурор, схема «вивчаємо, а не видобуваємо» – одна з найпоширеніших в Україні. Їй сприяє мораторій на перевірки контролюючих органів та звужені підстави для анулювання дозволів.

Проведено пʼять обшуків у Волинській, Львівській та Київській областях
фото: Офіс генпрокурора

«Наразі ст. 26 Кодексу України про надра фактично унеможливлює швидке припинення дії спецдозволів, навіть якщо порушення встановлені в межах кримінальних проваджень. Офіс Генерального прокурора неодноразово сигналізував про це профільним органам. Ситуація потребує негайного законодавчого реагування», – пояснив генпрокурор.

Нагадаємо, серед найбагатших регіонів України за кількістю та вартістю корисних копалин України лідирує Донеччина. Ресурси цього регіону сягають близько $3,8 трлн.

Раніше «Главком» писав про те, що на Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини. Адміністрація тимчасово окупованих територій Донецької області готується видавати «ліцензії» на видобуток корисних копалин в регіоні. Відомо, що окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати «ліцензії». Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше.

