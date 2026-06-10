Російський дрон атакував вокзал у Сумах (фото, відео)

Пасажири та поїзна бригада не постраждали

Сьогодні, 10 червня російські терористи атакували територію вокзалу у Сумах. Наслідки повідомляє влада міста на «Укрзалізниця», пише «Главком».

Повідомляється, що ворожий «шахед» був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів.

«Як результат – загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті. Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою п'ять годин. Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку», – додали в «Укрзалізниці».

Перед цим в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок атаки ворожого БпЛА на об’єкт транспортної інфраструктури Сум поранення отримали двоє людей: 62-річний чоловік та 36-річна жінка перебувають у лікарні.

Нагадаємо, Росія атакувала залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області. Унаслідок удару двоє пасажирів отримали уламкові травми.

Як повідомлялось раніше, однією з ключових цілей масованої російської атаки 13 травня стала залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України.