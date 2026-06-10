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Російський дрон атакував вокзал у Сумах (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російський дрон атакував вокзал у Сумах (фото, відео)
Росіяни атакували територію вокзалу у Сумах
фото: Укрзалізниця

Пасажири та поїзна бригада не постраждали

Сьогодні, 10 червня російські терористи атакували територію вокзалу у Сумах. Наслідки повідомляє влада міста на «Укрзалізниця», пише «Главком».

Повідомляється, що ворожий «шахед» був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів.

Російський дрон атакував вокзал у Сумах (фото, відео) фото 1

«Як результат – загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті. Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою п'ять годин. Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку», – додали в «Укрзалізниці».

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Перед цим в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок атаки ворожого БпЛА на об’єкт транспортної інфраструктури Сум поранення отримали двоє людей: 62-річний чоловік та 36-річна жінка перебувають у лікарні.

Нагадаємо, Росія атакувала залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області. Унаслідок удару двоє пасажирів отримали уламкові травми. 

Як повідомлялось раніше, однією з ключових цілей масованої російської атаки 13 травня стала залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України.

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Теги: Укрзалізниця залізниця вокзал Суми

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