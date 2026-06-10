Окупанти вдарили по Павлограду: є поранені, серед них – підліток

Наслідки атаки на Павлоград 10 червня 2026 року

75-річна жінка перебуває у важкому стані

Вдень 10 червня армія РФ атакувала Павлоград. Через ворожу атаку зруйновано багатоповерхівку. П'ятеро людей отримало поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Ворог атакував Павлоград. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Зайнялася пожежа.Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Павлоград. Це 13-річний хлопчик і чоловіки 43, 44 та 79 років. Всі постраждалі лікуватимуться амбулаторно», – написав він.

фото: Дніпропетровська ОВА

Згодом Олександр Ганжа уточнив, що збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Павлоград. До лікарні доставили 75-річну жінку. Вона у важкому стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Днями під ворожий удар потрапили населені пункти Дніпропетровської області. Через російський обстріл загинула людина, ще двоє – постраждали.

До слова, вдень 8 червня російські окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Унаслідок ударів по чотирьох районах одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.