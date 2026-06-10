Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем: указ
Нове військове свято відзначатимуть щороку 11 червня
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України.
Відповідний документ №485/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента, пише «Главком». Згідно з указом, нове військове свято відзначатимуть щороку 11 червня.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Варто зазначити, що 11 червня 2025 року майор Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», офіційно приступив до виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем.
До слова, цьогоріч червень наповнений важливими подіями, головною серед яких є День Конституції України – фундаментальне свято нашої суверенності та правової ідентичності.
«Главком» публікував актуальний перелік свят та виробничий календар на червень 2026 року.
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