Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем: указ

Нове військове свято відзначатимуть щороку 11 червня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Відповідний документ №485/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента, пише «Главком». Згідно з указом, нове військове свято відзначатимуть щороку 11 червня.

Сили безпілотних систем (СБС) – окремий рід військ Збройних сил України. До завдань СБС входять розвідка, ураження цілей, коригування вогню, далекобійні удари по тилових об'єктах противника, а також застосування наземних і морських безпілотних платформ. Першим командувачем СБС був Вадим Сухаревський. У червні 2025 року Сили безпілотних систем очолив Роберт Бровді («Мадяр») – засновник підрозділу «Птахи Мадяра». За час війни безпілотники стали одним із ключових інструментів Сил оборони України на фронті та в глибокому тилу противника.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зазначити, що 11 червня 2025 року майор Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», офіційно приступив до виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем.

До слова, цьогоріч червень наповнений важливими подіями, головною серед яких є День Конституції України – фундаментальне свято нашої суверенності та правової ідентичності.

«Главком» публікував актуальний перелік свят та виробничий календар на червень 2026 року.