Польські дослідники знайшли невідому братську могилу на Волині: подробиці

Поховання виявили під час перших розкопок у селах Острівки та Воля Островецька – дослідники говорять про до 350 жертв і готують ексгумацію

Польський Інститут національної пам’яті заявив про виявлення невідомої досі братської могили під час пошукових робіт у Волинській області. Поховання знайшли у колишніх селах Острівки та Воля Островецька на території Волині. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про масове поховання, яке раніше не було задокументоване. «На території колишнього господарства Стражиця у Волі Островецькій, у місці, де українські націоналісти у серпні 1943 року вчинили масове вбивство поляків, було виявлено невідому досі братську могилу. Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи», – повідомили в ІНП.

За даними дослідників, наразі роботи перебувають на початковому етапі – фахівці визначають контури поховання. Точні розміри могили поки не встановлені, однак у науковців немає сумнівів, що йдеться саме про масове захоронення.

Попередньо на території двох населених пунктів може перебувати близько 350 останків. Про це повідомив представник ІНП Рафал Косьянський. За його словами, після уточнення всіх даних інститут планує звернутися за дозволом на проведення ексгумацій.

Пошукові роботи триватимуть найближчим часом. Паралельно дослідники аналізують архівні джерела, щоб встановити повну картину подій та кількість жертв.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Міністерство культури України надало дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у низці населених пунктів Волині, зокрема в Острівках і Волі Островецькій.

Також дозволено продовжити дослідження на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Тема ексгумацій жертв Волинської трагедії тривалий час залишалася чутливою у відносинах між Україною та Польщею, однак останніми роками сторони активізували співпрацю у цьому напрямку.