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Зеленський назвав суму втрат РФ від роботи Сил безпілотних систем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський назвав суму втрат РФ від роботи Сил безпілотних систем
3 червня 2026 року українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
скриншот з відео, фото з відкритих джерел

Президент: СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій

Президент Володимир Зеленський заявив, що за рік після створення угруповання Сил безпілотних систем українські дрони уразили російські цілі різного рівня на майже 40 млрд доларів.

Про це президент повідомив, оголошуючи про запровадження Дня Сил безпілотних систем, який щороку відзначатимуть 11 червня, пише «Главком».

«Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів», – сказав Зеленський.

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За словами президента, за рік після створення угруповання Сил безпілотних систем було уражено російські цілі різного рівня на майже 40 млрд доларів. Президент наголосив, що йдеться про різні типи уражень, кожне з яких дозволяє ефективніше берегти життя українських військових.

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«СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів.

Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні», – зазначив глава держави.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України.

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Теги: Володимир Зеленський безпілотник росіяни

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