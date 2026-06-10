Польща закриває пункт пропуску «Шегині-Медика»: у чому причина

Через пункт пропуску «Шегині-Медика» буде закрито рух автобусів

З 15 червня 2026 року Польща повністю зупиняє пропуск пасажирських автобусів з України через популярний пункт пропуску «Шегині – Медика». Обмеження діятимуть щонайменше до листопада 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

Причина обмежень

Тимчасова заборона на рух пасажирського транспорту пов'язана з початком масштабних ремонтних робіт. Польські служби оновлюватимуть автобусну смугу руху на в'їзд до своєї країни. Очікується, що ремонт триватиме майже півтора року.

«За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в'їзд до Республіки Польща біля пункту пропуску «Шегині – Медика», – йдеться в повідомленні.

«Шегині – Медика» – це міжнародний пункт пропуску на українсько-польському кордоні (розташований у Львівській області). Це єдиний перехід на кордоні з Польщею, який можна перетнути пішки, а також популярний напрямок для автомобілів та автобусів.

Як курсуватимуть автобуси

Митники та прикордонники закликають перевізників і громадян, які планують поїздки до Польщі чи транзитом через її територію, врахувати ці зміни при плануванні маршрутів. На час проведення ремонту пасажирським автобусам доведеться обирати інші сусідні пункти пропуску на українсько-польському кордоні, зокрема:

«Краківець – Корчова»;

«Рава-Руська – Гребенне»;

«Грушів – Будомєж».

Водночас пропуск автобусів із Польщі до України відбуватиметься у штатному режимі. Про точний порядок перенаправлення регулярних автобусних рейсів та можливі затримки на інших ділянках кордону буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, прикордонники раніше попереджали про можливі затримки на пункті пропуску «Шегині – Медика».

Зауважимо, Україна та Польща найближчим часом укладуть угоду про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Свириденко провела зустріч з премʼєром Польщі Дональдом Туском. За словами урядовиці, під час зустрічі обговорювалася співпраця двох країн в обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури.