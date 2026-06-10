Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото)
На світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову
Російські окупанти завдали ударів по Харкову. Під атакою росіян опинились Немишлянський та Індустріальний райони міста. Кадри з наслідками та кількість постраждалих оприлюднила ДСНС, пише «Главком».
За попередніми даними, через ворожий обстріл 10 людей постраждали. Окупанти вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Харкова.
«До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста», – йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район.
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