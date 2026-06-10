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Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото)
Наслідки атаки на Харківщину 10 червня 2026 року
фото: ДСНС Харківщини

На світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову

Російські окупанти завдали ударів по Харкову. Під атакою росіян опинились Немишлянський та Індустріальний райони міста. Кадри з наслідками та кількість постраждалих оприлюднила ДСНС, пише «Главком».

Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото) фото 1
фото: ДСНС Харківщини

За попередніми даними, через ворожий обстріл 10 людей постраждали. Окупанти вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Харкова.

Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото) фото 2
фото: ДСНС Харківщини

«До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста», – йдеться у повідомленні.

Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото) фото 3
фото: ДСНС Харківщини

Як стало відомо, на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район.

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Теги: Харків

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