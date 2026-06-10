Атака на Харків: зросла кількість постраждалих (фото)

Наслідки атаки на Харківщину 10 червня 2026 року

На світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову

Російські окупанти завдали ударів по Харкову. Під атакою росіян опинились Немишлянський та Індустріальний райони міста. Кадри з наслідками та кількість постраждалих оприлюднила ДСНС, пише «Главком».

фото: ДСНС Харківщини

За попередніми даними, через ворожий обстріл 10 людей постраждали. Окупанти вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Харкова.

фото: ДСНС Харківщини

«До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС Харківщини

Як стало відомо, на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район.