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    Події в Україні

    В перший день нового року в пожежах загинуло 16 людей

    1 січня сталося 110 побутових пожеж
    На пожежах в Україні вчора, 1 січня, загинуло 16 людей. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Основною причиною пожеж, що сталися, є власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами. В ДСНС зазначають, що 1 січня під час пожеж також травмовано четверо людей. Водночас пожежникам
    • Сьогодні, 13:24
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    1 січня сталося 110 побутових пожеж

    На пожежах в Україні вчора, 1 січня, загинуло 16 людей. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Основною причиною пожеж, що сталися, є власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами. В ДСНС зазначають, що 1 січня під час пожеж також травмовано четверо людей. Водночас пожежникам вдалося врятувати семеро людей. Зокрема, на Вінниччині 1 січня сталися одразу дві пожежі, на яких загинуло двоє людей.

    «Так, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі виникло займання у приватному житловому будинку в селі Флоріанівка, внаслідок чого загинула власниця помешкання 1949 року народження. Водночас, необережність під час паління в приміщені забрала життя чоловіка 1985 року народження у власному будинку в селі Тростянець Тиврівського району області», - сказано в повідомленні.
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