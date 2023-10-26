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У Сумах правоохоронці проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Сумах правоохоронці проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера
У Сумській міській раді проходять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик
Фото: Сумська міська рада

Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик

Сьогодні, 26 жовтня, у Сумах тривають обшуки у міськраді, зокрема, у виконуючої обов'язки міського голови Юлії Павлик. Загалом в місті відбуваються 12 обшуків, в тому числі у підприємців та на комунальних підприємствах. Про це повідомляє  suspilne.media.

Наразі, як пише видання, перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

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Теги: Суми обшук ДБР

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