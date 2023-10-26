У Сумах правоохоронці проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера

Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик

Сьогодні, 26 жовтня, у Сумах тривають обшуки у міськраді, зокрема, у виконуючої обов'язки міського голови Юлії Павлик. Загалом в місті відбуваються 12 обшуків, в тому числі у підприємців та на комунальних підприємствах. Про це повідомляє suspilne.media.

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Наразі, як пише видання, перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.