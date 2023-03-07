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Влада на двох. Виконувач обов'язків мера Чернігова описав співпрацю з представником Зеленського

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Влада на двох. Виконувач обов'язків мера Чернігова описав співпрацю з представником Зеленського
Після того, як суди позбавили міського голову Владислава Атрошенка можливості управляти Черніговом, його функції виконує секретар ради Олександр Ломако
фото з сайту Чернігівської міської ради

Утримання новоствореного органу лягло на плечі місцевого бюджету Чернігова

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова, секретар ради Олександр Ломако висловив власне бачення співпраці місцевого самоврядування з новоствореною Чернігівською міською військовою адміністрацією. Про це йдеться у матеріалі Главкома «Військові адміністрації Зеленського. Чому місцеве самоврядування стає дибки?».

За його словами, законообрана місцева влада, яка на попередніх виборах одержала високу підтримку виборців, продовжує виконувати свої функції та опікуватися всіма питаннями життєзабезпечення Чернігова.

«Краще нас цього ніхто не зробить. Плюс місцеве самоврядування займається стратегічним розвитком і комунікацією з міжнародними партнерами. А міська військова адміністрація займається покладеними на неї функціями із посилення оборони міста. При такій моделі управління не порушуватимуться права чернігівців. Ми роками налагоджували систему роботи міських комунальних служб і установ, Чернігів із аутсайдера увійшов у трійку найкомфортніших міст країни. Тому що за життя міста має відповідати обрана влада. Крім того, міжнародні партнери не будуть співпрацювати з військовою адміністрацією з стратегічних питань. Для них це просто незрозумілий формат», – вважає секретар ради.

Крім цього, Олександр Ломако подивувався появі військової адміністрації у більш спокійний час, ніж це було рік тому.

«Нині ситуацію в місті не можна порівнювати з тим, що було рік тому. З кінця лютого і до початку квітня 2022 року місто Чернігів перебувало у частковому оперативному оточенні ворога. Обласний центр піддавався щоденному бомбардуванню з боку армії Росії. Натомість ми, як місцева влада, допомагали військовим, зводили блокпости, підтримували волонтерські центри, забезпечили роботу медичної галузі, лагодили мережі, вивозили сміття тощо. Люди робили це під обстрілами. Ситуація була, м’яко кажучи, специфічна, але повністю керована. Справилися ж якось без міської військової адміністрації», – запевнив посадовець.

Він додав, що після зняття блокади в місті міська рада збиралася на сесії 13 разів, це мабуть, найбільший показник серед міст, що були в оточенні та зазнали серйозних руйнувань.

В.о мера зауважив, що очільник Чернігівської міської військової адміністрації, ексвійськовий Дмитро Брижинський належить до команди голови військової обласної адміністрації В’ячеслава Чауса (останні пів року Брижинський очолював групу радників Чауса – «Главком»). Більше того, саме Чаус робив подання на президента про створення міської військової адміністрації.

Наразі мерія Чернігова виділила кілька своїх кабінетів для облаштування міської військової адміністрації. Також їхнє утримання ляже на плечі місцевого бюджету.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Яворівського районного суду Львівської області, яким міського голову Владислава Атрошенка визнано винним в адмінправопорушенні. Суди призначили йому 6,8 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування.  Функції міського голови взявся виконувати секретар ради Олександр Ломако.

Читайте також: Військові адміністрації Зеленського. Чому місцеве самоврядування стає дибки?
Теги: Чернігів військові місцева влада Володимир Зеленський

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