ДБР прийшло з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова

Правоохоронці вже не вперше проводять обшуки у Ломако

Ломако наголосив, що обшуки відбуваються після його посту на адресу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі

Представники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Про це Ломако особисто повідомив у Телеграм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі», – написав він.

Нагадаємо, раніше до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що Служба безпеки України прийшла до нього з обшуками. За його словами, обшуки проходили у квартирі. Він додав, що підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наприкінці травня правоохоронці провели обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Слідчі навідалися до посадовця близько 12:00. Правоохоронці понад шість годин шукали будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка.