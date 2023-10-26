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ДБР прийшло з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР прийшло з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова
Правоохоронці вже не вперше проводять обшуки у Ломако
фото: newch.tv

Ломако наголосив, що обшуки відбуваються після його посту на адресу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі

Представники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Про це Ломако особисто повідомив у Телеграм.

«Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі», – написав він.

Нагадаємо, раніше до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що Служба безпеки України прийшла до нього з обшуками. За його словами, обшуки проходили у квартирі. Він додав, що підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва. 

Наприкінці травня правоохоронці провели обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Слідчі навідалися до посадовця близько 12:00. Правоохоронці понад шість годин шукали будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка.

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Теги: обшук Чернігів Олександр Ломако ДБР

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