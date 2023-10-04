Заволодів майном Львівського автобусного заводу: російський олігарх отримав підозру

Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи підприємства

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній ВАТ «Львівський автомобільний завод»). Його дії призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Слідство встановили, що у 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту». Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна.

«У 2008 році він організував відчуження вісім об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівській автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури», – йдеться в повідомленні.

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Для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи підприємства. Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Зазначено, що схожу схему, російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств. Сума збитків завданих ЗАТ «Завод комунального транспорту» становить понад 367 млн грн. Наразі майно підприємства повернуто державі.

Чуркіну повідомлено про підозру за ст. 358 (підроблення з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з організацією використання завідомо підробленого документа) та за ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

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