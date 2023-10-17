Ходили в SPA замість служби. На Рівненщині оголошено підозру двом військовим

Слідство, підозрює жінок в отриманні незаконного грошового забезпечення та бойових доплат, не з’являючись на місці служби

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовицям з Рівненщини, яких підозрюють в отриманні незаконного грошового забезпечення та бойових доплат, не з’являючись на місці служби. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначають правоохоронці, жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Підозрювані розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фото: ДБР

Одна з жінок обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу фото: ДБР

«Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. Улітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення», – йдеться в повідомленні.

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За документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було нараховано майже 2 млн грн.

«При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та спа-центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі. У цій військовій частині посаду заступника командира займає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За оперативною інформацією, експодружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів», – додають правоохоронці.

Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

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Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Головним управлінням Нацполіції у Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат.

До слова, українці масово почали отримувати повідомлення від Державного бюро розслідувань. У ньому ДБР наголошує на важливості боротьби з корупцією.