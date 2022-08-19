Намагалися форсувати річку: прикордонники ліквідували диверсантів

Решта диверсійної групи не маючи успіху відійшла

Захисники одного з прикордонних підрозділів, який захищає рубіж по Сіверському Донцю, ліквідували двох ворожих диверсантів, які збирались форсувати річку у складі загону. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

«Військовослужбовці Держприкордонслужби України разом з Силами оборони продовжують утримувати визначені рубежі й завдавати максимальних втрат російським загарбникам. Засідка одного з прикордонних підрозділів, який обороняє рубіж по Сіверському Донцю, виявила групу окупантів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що диверсанти перед форсування водойми зняли та склали до наплічників форму й екіпіровку, вочевидь, для зручнішого подолання перешкоди. Саме у цей момент прикордонники й нанесли вогневе ураження. Влучним вогнем двох ворогів було знищено, ще один окупант дістав поранення, а решта диверсійної групи не маючи успіху відійшла.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 44 700 рашистів.