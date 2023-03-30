В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Станом на 13:25 30 березня у Києві та низці областей лунає сигнал тривоги. Згодом «червоною» стала вся Україна.

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Триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.