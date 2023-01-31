Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога тривала 25 хв (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 25 хв (мапа)

Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації

У багатьох областях України 31 січня було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації. Станом на 11:46 тривогу скасовано.

В Україні масштабна повітряна тривога тривала 25 хв (мапа) фото 1

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій/

Теги: тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Влада РФ поставила гауляйтерам окупованих територій Луганщини ультиматум
Влада РФ поставила гауляйтерам окупованих територій Луганщини ультиматум
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 25 хв (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 25 хв (мапа)
Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ
Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ
Експосадовця Генпрокуратури Суса засуджено до дев’яти років колонії
Експосадовця Генпрокуратури Суса засуджено до дев’яти років колонії
Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні звільнити Крим
Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні звільнити Крим
Затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку (фото)
Затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Московська церква пішла жалітися в ООН
28K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
16K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9691
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7863
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту