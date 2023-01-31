В Україні масштабна повітряна тривога тривала 25 хв (мапа)
Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації
У багатьох областях України 31 січня було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації. Станом на 11:46 тривогу скасовано.
Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій/
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